بـ 78 مليون ريال.. اعتماد أكبر مشروع سوق سمك في الخليج بالقطيف

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ ترسية مشروع جزيرة سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف، على إحدى الشركات المحلية، بقيمة مالية بلغت 78 مليون ريال لأعمال التطوير والتشغيل.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل إن السوق يعدّ أكبر سوق سمك في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن تكلفة الأعمال التي نفذت بالمشروع الذي يقع في الواجهة البحرية بالقطيف قدرت بـ 34.8 مليون ريال.

وأضاف مغربل أن المشروع عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو أكثر من 350 ألف متر مربع، كما يصل طول شاطئ الجزيرة إلى 1480 متراً طولياً.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من سوق السمك وساحة حراج، إلى جانب عدد من المواقع الاستثمارية ومصنع للثلج ومطاعم وثلاجات وسوبر ماركت، موضحاً أن المشروع مرَّ بعدة مراحل بدأت بمرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال.