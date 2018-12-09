الصين تطلق خط جديد لقطارات الشحن بينها وبين أوروبا

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الخليج - واس
أطلقت الصين خطًا جديدًا لقطارات الشحن يربط بين مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرق الصين مع مدينة دويسبورج الألمانية.
ويتم تشغيل الخط الجديد – وفقا لوسائل إعلام صينية – باسم “سوتشو- دوستيك – دويسبورج” بشكل مشترك من قبل شركة “سوتشو نيوسيتي المحدودة للاستثمار والتنمية”، وشركة “كازاخستان إكسبرس المحدودة للسكك الحديدية”، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تعاون ثنائي بين الشركتين على هامش الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات في نوفمبر الماضي.
وتقع مدينة سوتشو عند تقاطع “الحزام والطريق” ومنطقة نهر اليانغتسي الاقتصادية، وتتمتع بأسس اقتصادية قوية ومزايا الموقع البارزة.
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