ضبط 700 حبة كبتاجون مخبأة داخل مركبة على طريق الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكّنت دوريات الأمن في محافظة جدة، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 700 حبة من الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته على طريق الحرمين.

وفي التفاصيل، اشتبهت دوريات الأمن في أحد الأشخاص بعد ملاحظته متوقفاً بجوار مركبته؛ حيث اتضح بعد استجوابه وتفتيش المركبة وجود كيس بداخله أكثر من 700 حبة من مادة الكبتاجون المخدر داخلها.

وسلمت دوريات الأمن المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال اللازم بشأنه.