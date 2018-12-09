العمل: هذه شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن “من شروط التقديم على المساعدة المقطوعة، بلوغ عمر المتقدم من الذكور 35 عاماً فأكثر”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر مكاتب الضمان الاجتماعي.

وتابعت، “يمكن التقديم للمساعدة كل عام لمن لا يملكون دخلاً ثابتاً، وكل عامين لمن لديهم دخل ثابت، حيث تتراوح قيمة المساعدة المقطوعة بين 10 إلى 30 ألف ريال حسب وضع وظروف الأسرة وعدد أفرادها، فيما بلغت المساعدات المقدمة الشهر الماضي 200 مليون ريال للمستفيدين فيما قد تصل إلى 500 مليون ريال”.