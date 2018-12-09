أهم مباريات #الأحد “9 ديسمبر”

الخليج - حسن القبيسي تتجه الأنظار مساء اليوم إلي ملعب البرنابيو بأسبانيا لمتابعة نهائي كأس ليبرتادورس حيث يلتقي ريفر بليت مع بوكا جونيورز في مباراة الإياب بعد أن انتهت الذهاب بالتعادل بهدفين لكلاً منهما ، وفيما يلي أبرز مباريات الأحد الـ 9 من ديسمبر لعام 2018م: كأس ليبرتادوريس (النهائي) 22:00 ريفر بليت × بوكا جونيورز الدوري الإنجليزي 19:00 نيوكاسل × وولفرهامبتون الدوري الإسباني 14:00 إيبار × ليفانتي 18:15 هويسكا × ريال مدريد 20:30 ريال سوسييداد × بلد الوليد 22:45 ريال بيتيس × رايو فايكانو الدوري الإيطالي 14:30 ساسولو × فيورنتينا 17:00 أودينيزي × أتالانتا 22:30 ميلان × تورينو الدوري الألماني 17:30 ماينز × هانوفر 20:00 بروسيا مونشنغلادباخ × شتوتغارت الدوري الفرنسي 17:00 ستراسبورغ × كان 19:00 ليل × ريمس

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