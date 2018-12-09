شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تهديد قطر بالانسحاب من التعاون سيضعها مع شعبها في عزلة أبدية والان مع التفاصيل

من المقرر أن تنطلق اليوم الاحد في العاصمة السعودية الرياض القمة الخليجية الـ39، التي يُنتظر أن تبحث عدداً من المواضيع المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وفي مقدمتها التدخلات الإيرانية، والملف القطري.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم، ستتناول القمة تطور التكامل والتعاون الخليجي، سياسياً، ودفاعياً، واقتصادياً، وقانونياً، وفي المقابل، من المنتظر أن تكون هذه القمة استثنائية بالقرارات التي ستأخذها، نظراً للتحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إلى "التحديات والتساؤلات التي تواجهها القمة، حول مستقبل مجلس التعاون ومدى إمكانية التوصل إلى نقاط تلاقٍ بين دول الخليج وقطر التي لاتزال ترفض الانصياع لمطالب الرباعي العربي لإنهاء مقاطعة الدوحة، إضافةً إلى مستوى المشاركة المتوقع من القادة الخليجيين والذي قد يحدد مدى النظرة المستقبلية لهذا التجمع الخليجي، خاصةً أن البعض رأى في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأمير قطر لحضور القمة، مجرد مسألة بروتوكولية وليست تراجعاً عن مطالب الرباعي العربي الـ 13 لاستيعاب الدوحة في المنظومة الخليجية" من جديد.

وأضافت الصحيفة "يُجمع المراقبون على أن تلويح قطر بالانسحاب من مجلس التعاون يأتي ضمن محاولاتها للضغط على دول المجلس لتجاوز أزمتها، وهي خطوة لا تستطيع تنفيذها أو القيام بها لأنها ستضع نفسها وشعبها في عزلة أبدية وستدفع ثمنها غالياً"