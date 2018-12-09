شكرا لقرائتكم خبر عن "شاطئ الفشار" الإسباني يثير دهشة محبي السفر والان مع التفاصيل

أثار شاطئ "كوراليخو" بجزيرة "فويرتيفنتورا"، إحدى جزر الكناري الإسبانية الشهيرة، دهشة زواره، بعدما بدت رماله كحبات الذرة المقرمشة أو "الفشار".

يبدو شاطىء كوراليخو من بعيد كأي شاطىء آخر ذي رمال بيضاء، لكن عند الاقتراب منه؛ تجده وكأنه مغطى بحبات الذرة المقرمشة أو "الفشار"، وهي في واقع الأمر شعاب مرجانية بيضاء اللون ألقت بها الأمواج إلى الشاطئ بعد اختلاطها بالصخور البركانية وحبات الحصى، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية،



وازدادت شهرة الشاطئ بعد نشر عدد كبير من السائحين صورهم على موقع "أنستقرام Instagram"، أثناء زيارتهم له، حيث التقط بعضهم صورا وهم يقومون برمي شعابه المرجانية التي تشبه "الفشار" في الهواء بشكل هزلي، أو من يتظاهرون بأنهم يأكلونها.

وبعد انتشار صور هذا الشاطىء أُطلِق عليه اسم "شاطئ الفشار" من قِبَل محبي السفر.