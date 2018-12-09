شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطور تطبيقا هاتفيا يحول النصوص إلى لغة إشارة والان مع التفاصيل

طورت شركة "هواوي" الصينية تطبيقا جديدا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص المكتوبة إلى لغة إشارة لمساعدة الأطفال الصم في مواجهة تحديات القراءة والتعليم، خاصة مع عجز الكثير من المعلمين والآباء على التعامل بلغة الإشارة.

وتهدف هواوي لحل مشكلة عدم قدرة الأطفال الصم على ربط الكلمات المكتوبة أمامهم بتجاربهم الحياتية، وذلك عن طريق تطبيق "ستوري ساين" (StorySign) على نظام تشغيل أندرويد.

ويعمل التطبيق عبر توجيه الهاتف إلى كتب الأطفال ليترجم الذكاء الاصطناعي الكلمات المنفردة على الصفحة إلى لغة إشارة تؤديها شخصية كارتونية مجسدة، وهو ما سيساعد الأطفال على القراءة وكذلك تعليم الوالدين لغة الإشارة التي يحتاجونها لإعادة سرد القصة لأطفالهم.

والتطبيق متاح حاليا على متجر "جوجل بلاي" ومتجر هواوي الخاص "آب جاليري"، ويدعم جميع الهواتف التي تعمل على "جوجل بلاي" و"آب جاليري"، ويدعم حاليا 10 لغات إشارة أكثرها من اللغات الأوروبية.