شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة ناجحة لفعاليات أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا والان مع التفاصيل

انطلقت فعاليات "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا" في المتحف الوطني الروماني بالعاصمة الإيطالية روما، التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات، في إطار "عام زايد".

وشهدت انطلاقة فعاليات المهرجان، حضوراً جماهيرياً لافتاً جاء للاطلاع على الثقافة الإماراتية والمثقفين الإماراتيين وإبداعاتهم، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تحاكي التراث الإماراتي والتي نقلتها جمعية الفجيرة الثقافية، ترسيخاً لدور دولة الإمارات عالمياً كحاضنة للفنون ومنصة للمبدعين.





واستهلت فعاليات "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا" بكلمة خالد الظنحاني، رئيس وفد دولة الإمارات، قال فيها: "لقد جئنا إليكم وفي جعبتنا الكثير لنقدمه من خلال مهرجان الأيام الثقافية، الذي نهدف من خلاله إلى إظهار الوجه الحضاري والثقافي لدولتنا الحبيبة، ونشر قيم التسامح والمحبة والسلام التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، عبر برنامج غني بالفعاليات المتنوعة التي تنقل صورة التراث الإماراتي الأصيل، آخذين في الاعتبار الأهمية القصوى التي تتولد من خلال الاحتكاك والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى".

بدوره، أكد أحمد الملا، ممثل سفارة الإمارات في روما، أهمية مهرجان أيام الفجيرة الثقافية بما تحتويه من تنوع ثقافي ومعرفي وتراثي يعكس الجانب الحضاري لدولة الإمارات وتقديمه إلى الشعب الإيطالي، لكي يتعرف عن قرب على الثقافة الإماراتية الأصيلة وما وصلت إليه الإمارات من مكانة دولية مرموقة بفضل حكمة القيادة الرشيدة.





وأعربت رئيسة هيئة المتاحف في روما، دانيلا بورو، عن تقديرها للفنون الإماراتية وتراثها الأصيل الغني بحضارة تمتد إلى آلاف السنين، داعية الجمهور الإيطالي إلى زيارة مهرجان أيام الفجيرة الثقافية، والاطلاع على أبرز نشاطاته والاستمتاع بالفلكلور الإماراتي والفنون من شعر ومسرح وتراث تحاكي أصالة هذا البلد الصديق لإيطاليا.

وتضمنت فعاليات المهرجان تقديم وصلة من فن العازي ورقصة اليولة الشعبية، وخصصت مساحة للشعر الإماراتي من خلال تقديم عدد من القصائد الوطنية والوجدانية التي تحاكي حب الوطن ألقاها الشعراء: فايز اليماحي، وسليمة المزروعي، وعائشة الظنحاني. كما عرضت مسرحية النهام، وهي من تأليف وتمثيل حمد الظنحاني وإخراج أيمن الخديم، حيث ناقشت قضية احترام الآخر الذي يعد المحور الرئيسي في المسرحية.





وخصص مهرجان "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا"، معرضاً فنياً للخط العربي والفن التشكيلي شارك فيه الفنانون: فاطمة سالمين، وسعيد محبوب، ومحمد جاسم، وآمنة جاسم، إضافة إلى ركن خاص للتراث الإماراتي عرض فيه أبرز ما يحاكي البيئة الإماراتية الأصيلة من أدوات وأزياء، علاوة على عرض المأكولات التراثية التي تشتهر بها دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الباحثين في التراث الإماراتي، وهم: عبدالله الهامور، ومريم الشحي، وآمنة الظنحاني.

وفي ختام اليوم الأول من مهرجان أيام الفجيرة الثقافية، كرّم خالد الظنحاني، رئيس وفد دولة الإمارات، سفارة بلاده، وصباح بن زيادي، مديرة مهرجان ميجرارت السينمائي في إيطاليا، بدروع تذكارية تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات الإماراتية.