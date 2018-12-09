شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: نمو اقتصاد الخليج ينعش التحويلات المالية للدول الفقيرة والان مع التفاصيل

أفاد تقرير للبنك الدولي بأن التحويلات المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعا سريعا في 2018، متوقعا أن تسجل رقما قياسيا خلال العام المذكور.

وتتوقع المؤسسة الدولية في تقرير حديث صدر السبت أن يزداد حجم الأموال المرسلة إلى البلدان النامية 10.8% العام 2018 السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي أن تزايد هذه التحويلات المالية يرتبط مباشرة بقوة الاقتصاد وفرص العمل في الولايات المتحدة، إضافة إلى انتعاش اقتصادي في بلدان الخليج.

وأوضح البنك الدولي أن "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو 7.8 % سجل في 2017".

ويضيف التقرير "على جانب آخر، من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة إلى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10.3% .

وتدفقت التحويلات المالية إلى كل المناطق، خصوصا إلى أوروبا وآسيا الوسطى 20%، وكذلك إلى جنوب آسيا 13.5 % والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9.1 % .

ويشير التقرير إلى أن الهند واحد من أبرز البلدان التي حولت إليها هذه الأموال، مع إجمالي 80 مليار دولار، تلتها الصين (67 مليارا) والمكسيك والفليبين (34 مليارا لكل منهما) ثم مصر (26 مليارا).