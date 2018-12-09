مؤسسة صحيفة في اليمن تعلن عرض أجهزتها للبيع بعد سنوات طويلة من العمل

أعلنت مؤسسة الشموع الاهلية عن توقفها عن العمل بعد سنوات طويلة من العمل الصحفي في اليمن.

وقال سيف الحاضري، ‏المدير العام التنفيذي‏ ‏لمؤسسة الشموع للصحافه والاعلام باليمن، إنه ‏"بعد ٢٣ عاماً من العمل الصحفي المتميز، وتاريخ من النضال، تتوقف مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم عن العمل بشكل نهائي نهاية الشهر الجاري".

وأضاف "الحاضري" في سلسلة منشورات على حسابه الشخصي بـ(فيسبوك) إنه "حاول بكل تجاوز العثرات والخسارة التي كانت قاصمة ظهر بعد احراق مطابع المؤسسة في عدن (مارس الماضي)، ونهب ممتلكات المؤسسة التي تحول دون توقف العمل من محافظة مارب، لكن الأمر كان فوق قدرتي على التحمل دون تدخل من الرئيس أو نائبه أو الحكومة".

وعن تحديات العمل قال الحاصري إن "عودة عمل المؤسسة وإعادة إصدار صحيفة من مارب كان عملاً أسطورياً وفي وقت قياسي... و"رغم النجاح في ذلك، غير أن إمكانيات الصمود مع استمرار محاصرة المؤسسة ومنعها من توزيع "أخبار اليوم" في الجنوب، أصابنا بمقتل".