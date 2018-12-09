شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تغلق المزارات السياحية في باريس والان مع التفاصيل
بدت باريس في معظم مناطقها كمدينة أشباح، السبت، حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.
وتم إغلاق عشرات الشوارع أمام حركة المرور كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية، مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو، أبوابها، وناشدت السلطات السكان البقاء في منازلهم قدر المستطاع.
وغطت العديد من المتاجر أبوابها بألواح لحمايتها من النهب، وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تغلق المزارات السياحية في باريس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .