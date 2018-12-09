شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قمة الرياض ستعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إنه يتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.
وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، 09 كانون الأول، 2018، أن القمة ستعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته.
وختم تغريدته بالقول: ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل.
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