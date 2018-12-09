شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء وضواحيها والان مع التفاصيل
عاودت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 09 كانون الأول، 2018، التحليق في أجواء العاصمة صنعاء.
وقال مصدر إن أجواء صنعاء وضواحيها تشهد، في الأثناء، تحليقا للمقاتلات الحربية التابعة للتحالف.
وأشار مراسلنا إلى أن المدينة لم تشهد غارات على مواقع وأهداف للمليشيا حتى اللحظة.
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