شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: زراعة خلايا المخ معمليا تكشف أسرار الشلل الرعاش والان مع التفاصيل

استخدم فريق بحثي من جامعة أوكسفورد البريطانية أحدث تقنيات الخلايا الجذعية لزراعة خلايا المخ من عينات الخلايا الجلدية التي تبرع بها أشخاص لديهم شكل جيني نادر من مرض باركنسون "الشلل الرعاش".

واكتشف الباحثون من متابعة تطور الحالة في خلايا الدماغ المصنوعة من الخلايا الجذعية للمرضى، عدداً من الجينات المهمة أصبحت غير نشطة عندما بدأت المشكلات تحدث لأول مرة داخل الخلايا المصابة بباركنسون.

وفي تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، الإثنين، حول هذه الدراسة، قال قائد الفريق البحثي كالب ويبر من قسم علم وظائف الأعضاء والتشريح والوراثة في جامعة أوكسفورد: "هذه المرة الأولى التي يتابع فيها الباحثون تطور الحالة مع مرور الوقت في خلايا المخ بالمختبر، وهو شيء لا يمكننا القيام به ببساطة في الخلايا داخل الدماغ الحي".

وأوضح ريتشارد واد مارتينز، من قسم علم وظائف الأعضاء والتشريح والوراثة بالجامعة والذي شارك في الدراسة، أن النتيجة التي توصلوا إليها يمكن أن تفيد في تطوير علاجات جديدة.

وأضاف: "إيقاف الجينات في خلايا الدماغ ثبت لنا أنه يلعب دوراً حيوياً في تلف الخلايا والموت الذي يحدث في مرض باركنسون، ومن ثم فإن العثور على طريقة لإعادة تشغيلها يمكن أن يكون وسيلة واعدة وغير مسبوقة لتطوير علاجات جديدة".

من جانبه أثنى ديفيد ديكستر، نائب مدير الأبحاث في مركز أبحاث مرض باركنسون بالمملكة المتحدة على الدراسة، قائلاً إنها تفتح طريقاً جديداً للبحوث، مضيفاً: "هي مثال رائع على توظيف التكنولوجيا المتطورة لاستخدام الخلايا الجذعية لإظهار ما يمكن أن يسببه مرض باركنسون".