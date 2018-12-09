شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرض تجربتها في مشروعات الطاقة النظيفة خلال مؤتمر دولي والان مع التفاصيل

يشارك وفد رفيع المستوى برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المقامة في مدينة كاتوفيتسه في بولندا في الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويسعى وفد الإمارات خلال القمة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي.

ويضم الوفد أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلي جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو"، وعبدالرحيم سلطان، مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات.

وقال الطاير: "تأتي مشاركتنا انسجاما مع توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومواكبة لتطلعات مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم".

وقال: "سنستعرض خلال مشاركتنا دورنا الفاعل في تبني وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة من خلال مشروعات ومبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة والنهج الثابت الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للتغيرات المناخية، حيث لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في تبني الرؤى والتوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر والاستدامة".

ويتضمن برنامج الزيارة، مشاركة سعيد محمد الطاير والوفد المرافق في "منتدى الابتكار المستدام"، بالإضافة إلى ندوة خاصة حول المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين "COP24"، ويستعرض الوفد خلال الزيارة إنشاء المنظمة ومؤتمرها التحضيري الأول الذي حضره ممثلون رفيعو المستوى عن أكثر من 60 دولة حول العالم، ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات جانبية مع قادة ومسؤولين في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتتخذ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر من دبي مركزاً لها، وتهدف إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الخضراء في العالم من خلال منظومة مشروعات متكاملة.