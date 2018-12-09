شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السعودية تطلق منتدى حول مخاطر الفساد والان مع التفاصيل

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الأحد، أعمال المنتدى السنوي السابع بعنوان: "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

ويناقش المنتدى الذي يأتي تحت شعار: "متحدون على مكافحة الفساد"، بمشاركة متخصصين من كبار رجال الدولة والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشاركين من خارج السعودية، من خلال جلستين- عددا من الموضوعات التي تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، إلى جانب استعراض تجارب وتطبيقات لذلك.

ويأتي انعقاد المنتدى تنفيذا لما تضمنه تنظيم "نزاهة" القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.