شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول اكتشاف الديناصور "منصوراصورس" بمعهد جوته بمصر والان مع التفاصيل

تعقد مجموعة "سبرنجر نيتشر" للأبحاث العلمية بالقاهرة، بالتعاون مع معهد جوته، ندوة بعنوان "منصوراصورس.. قصة من أرض الفراعنة والديناصورات"، في السادسة والنصف، مساء الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول، بمقر المعهد بمحافظة الجيزة في مصر.

يحاضر بالندوة الدكتور هشام سلام الأستاذ المساعد في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، وقائد الفريق البحثي صاحب الاكتشاف.

ويتناول الدكتور هشام سلام خلال الندوة تفاصيل الكشف العلمي المثير لهذا الديناصور الذي يُوثِّق آخر 30 مليون سنة من العصر الطباشيري، ويثبت اتصال قارتي أفريقيا وأوروبا آنذاك.

ومنصوراصورس هو الديناصور الـ6 المُكْتشَف في مصر، لكنه الأول في مصر وأفريقيا، الذي يوثِّق تلك الحقبة الجيولوجية، ويُعَد أكمل ديناصور مكتشَف في أفريقيا خلال هذه الفترة، وجرى توثيق كل ما يتعلق به من معلومات، بناء على دراسات معمقة للخرائط الجيولوجية والحفريات الدقيقة المُكتشَفة.

وضم الفريق البحثي صاحب الاكتشاف عدد كبير من الباحثات للمرة الأولى على مدار التاريخ في مصر والوطن العربي، حيث تتطلب ظروف العمل في مثل هذه الاكتشافات التخييم في الصحراء لأسابيع.