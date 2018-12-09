اخبار الخليج

بروتوكول تعاون في مجال الآثار بين الأكاديمية العربية ومؤسسة فرنسية

0 نشر
0 0

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون في مجال الآثار بين الأكاديمية العربية ومؤسسة فرنسية والان مع التفاصيل

وقّعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع الوكالة الفرنسية لعلوم الآثار الشرقية في القاهرة، للتعاون المشترك في مجال علم الآثار. 

وقع على البروتوكول المشترك، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور لوران بافيه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

9184841a23.jpg

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الدراسة بكلية الآثار في فرع الأكاديمية بأسوان، وتبادل الأبحاث والتقارير والخبرات، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والمقررات والمناهج.

ccc5e3ec7f.jpg

وتمتلك الوكالة الفرنسية، دار نشر خاصة بنشر كتب الآثار الشرقية والمصرية في القاهرة، كما تمتلك 35 معرضاً بالعاصمة المصرية، ولديها واحدة من أفضل المكتبات لعلم الآثار المصرية، والتي ستكون متاحة لطلبة الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق.

88774d7e2c.jpg

من جانبه، أهدى الدكتور بافيه، 200 كتاب عن علوم الآثار الشرقية والمصرية لمكتبة الأكاديمية.

0b7e47a617.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون في مجال الآثار بين الأكاديمية العربية ومؤسسة فرنسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى