شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون في مجال الآثار بين الأكاديمية العربية ومؤسسة فرنسية والان مع التفاصيل

وقّعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع الوكالة الفرنسية لعلوم الآثار الشرقية في القاهرة، للتعاون المشترك في مجال علم الآثار.

وقع على البروتوكول المشترك، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور لوران بافيه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.





ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الدراسة بكلية الآثار في فرع الأكاديمية بأسوان، وتبادل الأبحاث والتقارير والخبرات، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والمقررات والمناهج.





وتمتلك الوكالة الفرنسية، دار نشر خاصة بنشر كتب الآثار الشرقية والمصرية في القاهرة، كما تمتلك 35 معرضاً بالعاصمة المصرية، ولديها واحدة من أفضل المكتبات لعلم الآثار المصرية، والتي ستكون متاحة لطلبة الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق.





من جانبه، أهدى الدكتور بافيه، 200 كتاب عن علوم الآثار الشرقية والمصرية لمكتبة الأكاديمية.