شكرا لقرائتكم خبر عن لوبان تطالب ماكرون باستجابة "قوية وفورية" لمطالب المتظاهرين والان مع التفاصيل

طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، السبت، الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"معاناة" متظاهري "السترات الصفراء".

وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي "فلامس بيلانج" حول الميثاق العالمي للهجرة، حضره ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت لوبان: "يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية، وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية".

وأضافت: "أدعو، مرة جديدة، رئيس الجمهورية إلى فهم المعاناة التي يتم التعبير عنها، وإلى الاستجابة لها بالخروج من الإليزيه والإقلاع عن سياسة التقوقع".

وأكدت لوبان أن "رد رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون أمنيا فقط".

وامتنعت لوبان عن "التعليق على التوقيفات"، لكنها قالت "إذا سجلت أعمال عنف أقل من التظاهرة السابقة، التي جرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول؛ بالطبع سأكون أول من يفرح لذلك".

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، مساء السبت، إصابة أكثر من 50 شخصا، واعتقال ألف متظاهر من المشاركين في احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المناهضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جميع أنحاء فرنسا.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة الفرنسية، فيما بادلتهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي، وانتشرت مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة الاحتجاجات.

واندلعت احتجاجات هذه الحركة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم، وهتفوا بإقالة ماكرون الذي حملوه مسؤولية التوتر الذي ساد البلاد.