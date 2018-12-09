شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى بيلاروسيا والان مع التفاصيل

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروسيا تستغرق 3 أيام، وذلك تلبية لدعوة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وقالت الرئاسة السودانية في بيان، السبت، إن الجانبين السوداني والبيلاروسي يبحثان خلال الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال تصنيع الآليات الزراعية، والتعاون في مجال الثروة الحيوانية.

وسيوقع الجانبان في ختام الزيارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون الثنائي، ومن المقرر أيضاً أن يفتتح البشير خلال زيارته، سفارة السودان لدى بيلاروسيا في العاصمة "مينسك".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زار السودان يناير/ كانون الأول الماضي، ووقع السودان وبيلاروسيا عدة اتفاقيات ثنائية، من قبل مسؤولين من البلدين في مجالات العدل والتعليم والاستثمار والزراعة وبقية مجالات التعاون الاقتصادي.

ويرافق البشير في زيارته إلى بيلاروسيا عدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلون لاتحاد أصحاب العمال.