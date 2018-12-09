شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين المصرية للاتصالات وليكويد تليكوم بقيمة 400 مليون دولار والان مع التفاصيل

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية السبت إن شركة ليكويد تليكوم، مجموعة الاتصالات الرائدة في أفريقيا، يمكنها الاستثمار في شركات الاتصالات المصرية بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها مع الشركة المصرية للاتصالات.

وذكرت الوزارة في بيان أن ليكويد تليكوم، وهي وحدة تابعة لإيكونت وايرلس جلوبال، ستستثمر 400 مليون دولار في إنشاء مراكز بيانات ومجالات البنية التحتية والشمول المالي.

حسب رويترز، يشمل الاتفاق شراكة بين المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، التابعة لشركة ليكويد تليكوم، لبناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء مصر.

وقال البيان "من المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري".

وأضاف "من المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمي في القاهرة، وسيتصل هذا المركز بمراكز البيانات الأخرى التابعة لشركة مراكز البيانات الأفريقية موفرا لعملائها التواصل مع أكبر شركة مراكز اتصالات في أفريقيا".

وذكر البيان نقلا عن نيك روديك الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم: "التوسع في انتشار العلامة التجارية لمراكز أفريقيا للبيانات في شمال أفريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الأفريقية".