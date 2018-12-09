شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والصندوق الكويتي للتنمية يوقعان اتفاقيتين بقيمة 2.28 مليار جنيه والان مع التفاصيل

وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "أفريقيا 2018" المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

ووقع الاتفاقيتين من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اليوم مع جامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى مصر، اتفاقية لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 45 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم خطة الحكومة المصرية في توفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر.

وانطلقت، السبت، من منتجع شرم الشيخ المصري فعاليات منتدى أفريقيا 2018 في نسخته الثالثة الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ونخبة من المستثمرين ودوائر المال والأعمال في العالم.

وترتكز فعاليات المنتدى الذي يستمر يومين على العمل على تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي والاستثماري بين دول القارة، فضلا عن تسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال الجديدة إليها، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمشروعات الناشئة.

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الاستثمار في القارة السمراء، وينعقد المنتدى هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية: "يمثل المنتدى منصة لرؤى القطاع الخاص حول كيفية (المواءمة والتوازن) بين الضرورات الاقتصادية للقارة مع (الأجندة السياسية والقومية للدول) ونظرة القطاع الخاص إلى أولويات التنمية في قارة أفريقيا".

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري في تصريحات صحفية في وقت سابق، السبت، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في أفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن العلاقات التجارية بين بلاده ودول تجمع الكوميسا تطورت بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة، مضيفا: "بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في 2017 نحو 2.102 مليار دولار، منها 1.538 مليار دولار صادرات مصرية".

ودعا نصار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية، ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع الكوميسا، خصوصا أنه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة، ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.

وأكد حرص بلاده على تفعيل دور الكيانات الاقتصادية الأفريقية وعلى رأسها تجمع الكوميسا، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي بصفة عامة، وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.