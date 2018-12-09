شكرا لقرائتكم خبر عن بلدة ألمانية تكرم ألفيس بريسلي بإشارات مرور تحمل صورا لأشهر حركاته والان مع التفاصيل

كرمت بلدة ألمانية أسطورة الغناء الأمريكية ألفيس بريسلي، بوضع صور لحركاته الشهيرة على إشارات المرور، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووضعت بلدية فريدبرج الألمانية صوراً تحمل ملامح وأشهر حركات "ملك الروك أند رول" ألفيس بريسلي، بمناسبة اقتراب ذكرى ميلاده في 8 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث قضى فترة الخدمة العسكرية لدى الجيش الأمريكي في هذه البلدة.

وعندما يتحوّل ضوء الإشارة إلى اللون الأخضر تظهر ملامح المغني وهو يتراقص، في حين أنه يقف وراء المذياع عندما يكون الضوء أحمر.





وقضى ألفيس بريسلي فترة خدمته بالجيش الأمريكي في الفترة ما بين شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1958 إلى مارس/آذار 1960 في بلدة فريدبرج القريبة من مدينة فرانكفورت.

وقالت ماريون جوتز السياسية المحلية، لصحيفة "فيترتاور تسايتونج" الإقليمية: "الهدف من هذه الفكرة لفت النظر بطريقة مميزة"، مضيفة أن هذه المبادرة تكلفت حوالي 900 يورو (1020 دولار) فقط.