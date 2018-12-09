شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "جوي" يفوز بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش والان مع التفاصيل

فاز فيلم "جوي" للمخرجة النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى بجائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الـ17 التي أسدل الستار عليها، مساء السبت.

يتناول الفيلم قضية تهريب الفتيات من أفريقيا إلى أوروبا بهدف استغلالهن جنسياً، والأوضاع المأساوية التي يعيشنها.

وتسلمت مخرجة الفيلم الجائزة من الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان التونسي نضال السعدي، عن دوره في فيلم "في عينيا"، بينما فازت الألمانية أنيت شفارتز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ‭‭‭‭"‬‬‬‬كل شيء بخير‭‭‭‭"‬‬‬‬ (آُول إيز جود)، وفاز بجائزة أفضل إخراج الصربي أونين جلافونيتش، عن فيلمه "الحمولة" (ذا لود).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "عاملة الغرف" (ذا تشيمبر ميد)، للمخرجة المكسيكية ليلى أفيليس.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان هذا العام برئاسة المخرج الأمريكي جيمس جراي، وعضوية الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، والممثلة الهندية إليانا دي كروز، والممثل الألماني دانيال برول، والمخرج الفرنسي لوران كانتي، والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، والمخرجة الاسكتلندية لين رامسي، والمخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما، والسينمائية المغربية تالا حديد.

وعلى مدار 9 أيام، استضاف المهرجان عدداً من النجوم العرب والأجانب، وكرم بعضا من الأسماء اللامعة سينمائياً، أمثال الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، والمخرجة الفرنسية آنييس فاردا، والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي.