شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أقدم مدافعة روسية عن حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

توفيت ليودميلا أليكسييفا، أقدم ناشطة روسية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، السبت، في موسكو عن عمر ناهز 91 عاماً، حسب ما أعلن الكرملين.

وقال ميخائيل فيدوتوف، رئيس المجلس الاستشاري لشؤون حقوق الإنسان لدى الكرملين، في بيان، إن أليكسييفا رئيسة مجموعة هلسنكي في موسكو توفيت، مساء السبت، في أحد مستشفيات العاصمة الروسية.

وأوضح البيان "هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها المستشفى، فقد سبق لأطبائها أن أنقذوها مرات عدة في أصعب الظروف ولكن هناك أوضاع لا يمكن فيها للأطباء أن يفعلوا شيئاً"، وأضاف: "هذه خسارة مهولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا برمتها".

وتعتبر الراحلة رمزاً للدفاع عن حقوق الإنسان في بلدها، حيث حملت لواء الدفاع عن الحريات منذ خمسينيات القرن الماضي في عهد الاتحاد السوفيتي حتى الآونة الأخيرة في عهد فلاديمير بوتين.

وشاركت أليكسييفا عام 1976 في تأسيس "مجموعة هلسكني في موسكو"، التي تعرض أفرادها للاعتقال والسجن والنفي، ثم اضطرت هي نفسها للرحيل عن بلدها إلى الولايات المتحدة، حيث عاشت منفية، وظلت تدافع عن المنشقين السوفيت إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي وعادت إلى روسيا في 1993.

ومنحها البرلمان الأوروبي عام 2009 جائزة زاخاروف بالمناصفة مع مجموعة ميموريال لحقوق الإنسان.