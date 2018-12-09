شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 5 لوحات للمغني فرانك سيناترا.. الواحدة بأكثر من 100 ألف دولار والان مع التفاصيل

بيعت 5 لوحات للمغني الأمريكي الشهير الراحل فرانك سيناترا بمبلغ يزيد على 100 ألف دولار للواحدة، وفق ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.

واستقر ثمن بيع اثنتين من هذه اللوحات على مبلغ 137 ألفا و500 دولار للواحدة، أي ما يقارب 8 أضعاف الثمن المقدر، بحسب الدار.

وكان فرانك سيناترا يرسم في أوقات فراغه، وكان لديه مرسم في بيته في كاليفورنيا.

وأنجز المغني الأمريكي الشهير هذه اللوحات في التسعينيات، حين تجاوز السبعين من العمر، وهي كانت مملوكة لزوجته الأخيرة باربارا المتوفاة في عام 2017.

وبيعت لوحة للفنان الأمريكي نورمان روكويل تصوّر سيناترا مقابل 687 ألف دولار.

وكانت هذه اللوحات وغيرها من المقتنيات المعروضة في هذا المزاد ضمن مجموعة احتفظت بها باربارا إلى حين وفاتها.