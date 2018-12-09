شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية على مدار 30 عامًا والان مع التفاصيل

تواصل السلطات الإيرانية من خلال إخفاء مصير ومكان وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسرًا وأعدموا سرًا في السجن قبل 30 عامًا، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقرير نُشر اليوم.

وقال التقرير إن إيران ما زالت ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية، وطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في حالات الاختفاء القسري الجماعية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي مرت دون عقاب على مدى ثلاثة عقود".

ويكشف هذا التقرير عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية على مدار 30 عامًا، سواء في الداخل أو على المستوى الدولي، لإخفاء حقيقة أنهم اختفوا قسريًا وقتلوا الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل منظم.

طيلة ثلاثين عامًا، حُرمت عائلات الضحايا من حق دفن أحبائهم وحزن ضياعهم، وقد واجه أولئك الذين يتجرءون على التماس الحقيقة والعدالة مضايقات وتخويف واعتقالًا واعتقالًا تعسفيًا بلا هوادة، فضلًا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقد نجمت المزيد من المعاناة عن تدنيس وتدمير مواقع المقابر الجماعية، وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد المسئولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية قد تهربوا من العدالة، وفي بعض الحالات احتجز المتورطون وما زالوا يحتلون مواقع قوية في إيران اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، وبعد المزيد من الأدلة على ما حدث، تم الاحتفاء بعمليات القتل الجماعي في البلاد، وكان أولئك المشاركون يشاركون كأبطال.

وقال فيليب لوثر: "بدلًا من مواصلة هجماتهم القاسية ضد العائلات، ينبغي على السلطات الإيرانية ضمان حقهم في الحقيقة والعدالة والتعويض، بما في ذلك إعادة جثث الضحايا وتحديد الرفات من خلال السماح بعمليات استخراج الجثث المحترفة وتحليل الحمض النووي".

في هذا التقرير، جمعت منظمة العفو الدولية شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلة والناجين من جميع أنحاء إيران ودرست مئات الوثائق من الأرشيف التاريخي للمنظمة؛ تقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى من الناجين ومن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية؛ وبيانات من الأمم المتحدة والسلطات الإيرانية.

وقامت أيضًا بفحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا وفحص شهادات الوفاة التي فحصها، والتي لا يعطي كثير منها أي تفسير أو يذكر "الأسباب الطبيعية" باعتبارها سبب الوفاة.

ويكشف بحث المنظمة عن النطاق الوطني والجغرافي المذهل لعمليات القتل الجماعي، وتحديد ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران حيث وقعت هذه الفظائع.

ويصف التقرير كيف أن السلطات وضعت سجون في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو 1988 وأوقفت الزيارات العائلية دون إبداء أسباب.

خلال الأسابيع التالية تم تنفيذ ما لا يقل عن 5000 معارض سياسي خارج نطاق القضاء في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية.

جاء ذلك بناء على أوامر من فتوى سرية واحدة على الأقل صادرة عن المرشد الأعلى لإيران، روح الله الخميني، والتي جاءت بعد توغل مسلح في إيران من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها في العراق.