شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات ذكية مخصصة للكلاب البوليسية.. للعمليات الأمنية والاستخبارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ستزود بعض الكلاب البوليسية بكاميرات ذكية تمكنها من بث فيديوهات حية عن بعد لتساعد رجال الشرطة على اداء مهامهم بشكل افضل.

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني، ستزود هذه الكاميرات بسترة وتنقل الفيديو إلى الضابط بكل سهولة، مما يمكن الضباط من تقييم ما يواجهونه بشكل أفضل.

وقال شون جور، ضابط في الشرطة فى بورتلاند، بولاية أوريجون: “إذا كان لدينا معركة مع مسلحين، وتمكنا من كسب المسافة، فإن ذلك يمنحنا الكثير من الخيارات للتفاوض”.

وقال ديفيد فيرلاند، المدير التنفيذي لجمعية الكلاب التابعة للشرطة الأمريكية، إن الإدارات تستخدم الكاميرات عادة عندما تخرج الكلاب للبحث عن المشتبه بهم أو المفقودين أو المتفجرات – من أجل سلامة الكلب وجمع المعلومات الاستخبارية.

وأوضح فيرلاند أن تكلفة هذه الكاميرات ستتراوح بين 6000 دولار و 20 ألف دولار.