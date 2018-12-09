شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب في شراء مركبة جديدة؟.. إليك هذه البشرى من «اللجنة الوطنية للسيارات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشة، إن هناك ركودا في جميع القطاعات بما فيها سوق السيارات، وبالتالي لا يمكن للوكالات أن ترفع أسعارها في الوقت الحالي، وفقا لـ”الوطن”.
وأكد أن “الموديلات الجديدة المختلفة كليا قد تشهد ارتفاعا طفيفا، كاشفا عن أن الانخفاض يتفاوت من وكالة إلى أخرى، وتتراوح مابين 25 إلى 30 %”.
وأضاف أبوشوشة، أن دخول المرأة في قيادة السيارات مؤخرا لم يشكل تاثيرا كبيرا على المبيعات، بل إن السوق مازالت تعيش حالة من الركود، الأمر الذي أجبر الوكالات على تخفيض أسعار منتجاتها وتقديم العروض التنافسية من أجل تصريف المركبات.
شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب في شراء مركبة جديدة؟.. إليك هذه البشرى من «اللجنة الوطنية للسيارات» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .