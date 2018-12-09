شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب في شراء مركبة جديدة؟.. إليك هذه البشرى من «اللجنة الوطنية للسيارات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشة، إن هناك ركودا في جميع القطاعات بما فيها سوق السيارات، وبالتالي لا يمكن للوكالات أن ترفع أسعارها في الوقت الحالي، وفقا لـ”الوطن”.

وأكد أن “الموديلات الجديدة المختلفة كليا قد تشهد ارتفاعا طفيفا، كاشفا عن أن الانخفاض يتفاوت من وكالة إلى أخرى، وتتراوح مابين 25 إلى 30 %”.

وأضاف أبوشوشة، أن دخول المرأة في قيادة السيارات مؤخرا لم يشكل تاثيرا كبيرا على المبيعات، بل إن السوق مازالت تعيش حالة من الركود، الأمر الذي أجبر الوكالات على تخفيض أسعار منتجاتها وتقديم العروض التنافسية من أجل تصريف المركبات.