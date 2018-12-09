شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه بسيارة متوقفة على طريق الحرمين في جدة يكشف «الجريمة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكّنت دوريات الأمن في محافظة جدة، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 700 حبة من الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته على طريق الحرمين.
وفي التفاصيل، اشتبهت دوريات الأمن في أحد الأشخاص بعد ملاحظته متوقفاً بجوار مركبته؛ حيث اتضح بعد استجوابه وتفتيش المركبة وجود كيس بداخله أكثر من 700 حبة من مادة الكبتاجون المخدر داخلها.
وسلمت دوريات الأمن المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال اللازم بشأنه.
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