" دبي العالمي لإدارة المشروعات" ينطلق الإثنين بمشاركة دولية واسعة

تنطلق بعد غد، الإثنين، الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشروعات "PMI"، وسيتم، خلال حفل الافتتاح، تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشروعات.

ويعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتم اعتماد شعار "بناء الأمم" عنواناً رئيسياً للنسخة الخامسة من المنتدى، انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتسمية عام 2018 "عام زايد".

ويناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشروعات، مثل تاريخ ومستقبل إدارة المشروعات، ونماذج النضج في إدارة المشروعات، ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة المشروعات، ومستقبل كفاءات إدارة المشروعات، وإدارة المعرفة، وإدارة اختلاف الثقافات.

كما يبحث المنتدى تأثير التحول الرقمي على إدارة المشروعات، وكذلك إدارة المشروعات المؤسسية وحوكمتها، ومشروعات التنقل الذكية، والمشروعات الضخمة، والاستدامة في إدارة المشروعات، والاقتصاد المشترك، وأدوات إدارة المشروعات. كما سيتم استعراض التجارب الفائزة في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشروعات، وستقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في القيادة، الجودة، المنافسة، إدارة الأزمات والطوارئ، إدارة المشروعات المرنة، وإدارة الفوائد.

منصة عالمية

ورحّب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بالمشاركين والحضور في منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات، مؤكداً أن المنتدى سجّل في دوراته الأربع الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والموضوعات التي تمت مناقشتها.

وقال الطاير: "تجاوز عدد الحضور في الدورات السابقة 6 آلاف مشارك من أكثر من 50 دولة، فيما بلغ عدد المشاركين أكثر من 200 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى أكثر من 120 جلسة متخصصة في إدارة المشروعات".

وأضاف "رسّخ منتدى دبي العالمي لإدارة المشروعات مكانته خلال الأعوام الماضية كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشروعات بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى".

وتابع "يهدف المنتدى، الذي يعد أكبر ملتقى عالمي لرواد الفكر في مجال إدارة المشروعات بالمنطقة، إلى تعزيز الدور الاستثنائي لإدارة المشروعات في تحقيق مستقبل فعّال ومستدام، وتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول لإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المستقبل".

ويسلط المنتدى الضوء على أفضل الممارسات العالمية في الاستراتيجية والابتكار والإدارة والتي من شأنها تحسين الطريقة التي تحقق بها المشروعات أثراً مستداماً طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه.

وسيتم خلال حفل افتتاح المنتدى تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشروعات، التي ارتفعت قيمة مكافآتها بنسبة 29% لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم (710 آلاف دولار)، وزادت فئاتها إلى 4 فئات بعد استحداث الفئة الأكاديمية.



