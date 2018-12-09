الان تتابع عالم يحذر من شرب القهوة والشاي على متن الطائرة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

حذر أحد العلماء من شرب القهوة والشاي على متن الطائرات مؤكداً انها قد تحتوي على بكتيريا خطيرة، لأن خزانات المياه في الطائرات لا تنظف بالشكل المطلوب.

وقال البروفيسور تشارلز بلاتكين من كلية هنتر في تصريح لصحيفة نيويورك بوست: تهبط الطائرات ولكن لا أحد يقوم بتنظيف خزانات الماء فيها، لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، بل تعبأ بالماء من جديد، وكل ما ترسب في قاع الخزان يبقى في مكانه.

لذلك، يجب الامتناع عن شرب القهوة والشاي على متن الطائرة، لتجنب الإصابة بالمكروبات والبكتيريا مثل الإشريكية القولونية كما ينصح باستخدام وسائل تعقيم شخصية بعد استخدام المرافق الصحية.

وأشار بلاتكين إلى اعتقاده بأن الموظفين المسؤولين لا ينظفون الطائرات. وأنا واثق من أن المرافق المخفية عن الأنظار مثل خزانات المياه ليست ضمن أولويات عملهم.