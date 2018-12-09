شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن القبض على إرهابى وتفجير عبوتين ناسفتين فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، القبض على إرهابي، وتفكيك عبوتين ناسفتين فى الأنبار.

وذكر المركز، فى بيان أوردته قناة (العراقية)الإخبارية، السبت، أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى مخيم العامرية، موضحا أن القوات الأمنية فككت عبوتين ناسفتين فى منطقة (البو على الجاسم) فى الرمادي.

على جانب آخر، أفاد مصدر أمني، بأن مدنيا قتل بأسلحة كاتمة للصوت فى منطقة (أبو غريب) غربى العاصمة بغداد، موضحا أن المسلحين وجهوا أسلحتهم الكاتمة باتجاه المدنى أثناء مروره بالمنطقة، ما أسفر عن مقتله فى الحال.