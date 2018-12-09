شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع مفوض المساعدات الأوروبى توسيع مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، السبت مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات فى الاتحاد الأوروبى كريستوس ستيليانيدس سُبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن الصفدى وستيليانديس شددا على أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وضرورة تطويرها فى المجالات كافة.

وثمن المسؤول الأوروبى الدور الكبير الذى تقوم به المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، والنموذج المتميز الذى قدمته لاستضافة اللاجئين السوريين، وقال إن الاتحاد الأوروبى يعتبر الأردن شريكا رئيسا فى المنطقة، ويرى فيه واحة للأمن والاستقرار، وسيستمر بدعم المملكة عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة.

وأكد الصفدى أن الأردن يثمن شراكته الفاعلة والمهمة مع الاتحاد الأوروبى وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد، ودعمه للمملكة، لاسيما الدعم الذى تقدمه دول الاتحاد للمساعدة فى تحمل عبء اللجوء السوري.

وعرض الصفدى والمفوض الأوروبى خلال اللقاء التطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة والاتحاد الأوروبي، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وشدد الصفدى أن تحقيق الهدف المشترك فى بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى لا يتم إلا من خلال إنهاء الاحتلال وحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين.

وثمن وزير الخارجية الموقف الأوروبى الداعم لحل الدولتين وأهمية الدور الأوروبى لإيجاد أفق سياسى يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة.