فضيحة "مدوية" للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان خلال عملية درع الشمال

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© REUTERS / Ali Hashisho
وقال المصدر للموقع "إن هذه الحادثة خطيرة وفاضحة للجيش الإسرائيلي فهي تأتي خلال عملية "درع الشمال" وينبغي على الجيش أن يكون يقظا وواعيا خلال هذه الفترة من العملية".
وكشف المصدر عن نوع الأسلحة وهي كناية عن رشاشات من نوع "ماغ" ألية.
وبعد انتشار الخبر سارعت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات في المنطقة وفتحت تحقيقا بالحادث.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها.. وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.
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