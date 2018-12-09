شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله يصف مذيع الجزيرة أحمد منصور ببوق إخواني ثقيل الدم والان مع التفاصيل

استفز التغريدات المسمومة لمذيع الجزيرة الإخواني أحمد منصور، عبر موقع "تويتر"، الكاتب الكويتي، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، ليغرد مهاجمًا المذيع الإخواني الذي اعتاد على مهاجمة دول الرباعي العربي.

وهاجم "الجار الله"، المذيع صاحب التصرفات الغير مهذبة، واصفاً إياه بأنه أحد أبواق الإخوان ثقيلى الدم.

وتابع الجار الله قائلًا: "أحد أبواق الإخوان ثقيلى الدم أحمد منصور إذا ما صدف أن تابعته أو فرض عليك فإنك ستحس بالغثيان، قناة الجزيرة فرضته علي الشعب القطرى لتعكير مزاجه".

وتسائل: "لا أدرى هل هي حالة عقاب من قناة الجزيرة للشعب القطرى أم حالة لتسميم الفضاء، الله يكون في العون أحمد مهزوم لا يعرف الابتسامة ولا بعيد الأسرة".