شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاحد في حضرموت والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 130 الدولار : 492 الاماراتي : 132 الذهب: 17000 أسعار البيع السعودي : 132 الدولار : 502 الاماراتي : 135 الذهب: 17500 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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