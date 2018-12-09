شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاحد في حضرموت والان مع التفاصيل
ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي:
أسعار الشراء:
السعودي: 130
الدولار : 492
الاماراتي : 132
الذهب: 17000
أسعار البيع
السعودي : 132
الدولار : 502
الاماراتي : 135
الذهب: 17500
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.
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