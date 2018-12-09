123 جريحاً يمنياً يصلون مصر لتلقي العلاج على نفقة الإمارات.. صور

واستقبلت سفارة الإمارات ومكتب الملحق الصحي بالقاهرة الجرحى اليمنيين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي، السبت، قادمين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأنهت السفارة جميع الإجراءات لتمكينهم من تلقي العلاج في ظروف ميسرة ومريحة مع توفير سبل الراحة لهم.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني، والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية، ومساندته في مواجهة الجرائم المرتَكَبة بحقه من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وثمّن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأشادوا بهذه المبادرة الكريمة المستمرة من قيادة وشعب الإمارات الذين يواصلون الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في محنتهم، داعين الله أن يحفظ الإمارات قيادة وشعبا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وتكفّلت دولة الإمارات بعلاج 10 آلاف من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهوريتي السودان والهند مع نفقات مرافقيهم، وسيّرت القوافل الطبية والإغاثية دعما للأشقاء في اليمن في إطار أوجه الدعم التنموي المتواصلة والوقوف إلى جانبهم في ظرفهم الاستثنائي.

ويعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية؛ لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حاليا على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ودرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي تشهدها اليمن وتأثرت بها قطاعات كبيرة من شعبها الشقيق.