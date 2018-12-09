الان تتابع شاهد: حي الطريف التاريخي يحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر 2018، بحضور إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية.

أهم برامج التطوير الثقافي والتراثي والسياحي

ويعد برنامج تطوير الدرعية التاريخية، من أهم برامج التطوير الثقافي والتراثي والسياحي في المنطقة، وأحد مشاريع التطوير الاستراتيجي المشتملة على عدة محاور تتوزع بين التخطيط الحضري، وأعمال التطوير العمراني، واستكمال المرافق والبنى التحتية.

وتوفير الساحات والميادين والحدائق العامة، في الوقت الذي يجمع فيه البرنامج بين عناصر التطوير العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة الذي قامت الدرعية على ضفافه، مع المحافظة على النسيج العمراني للمنطقة الأثرية والتراثية، وتوظيفها بما يخدم أنشطة البرنامج المختلفة.

مقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى

وبيّن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أن أهمية مشروع تطوير حي الطريف، تـنبع من قيمة الحي التاريخية، حيث كان مقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.

وأشار سمو أمير منطقة الرياض، إلى أن المشروع سعى إلى إبراز قيمة الحي التاريخية، وتحويله إلى متحف مفتوح من خلال تأهيل المنشآت الأثرية في الحي، بعد توثيقها وترميمها، وتوظيف أبرز المنشآت المعمارية لاستيعاب مؤسسات متحفية، وأنشطة وفعاليات ثقافية تراثية.

إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات الملائمة للزوار، بما في ذلك الطرق والممرات، والمرافق الخدمية، والوسائل التعريفية الثقافية والإرشادية،مقدماً سموه، شكره وتقديره للجان العليا والتنفيذية كافة التي عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق هذه الإنجاز.

قيمة تاريخية لحي الطريف

يهدف مشروع تطوير حي الطريف، إلى إبراز قيمة الحي التاريخية، كموقع تاريخي أثري متحفي تتكامل فيه جوانب العرض ما بين الشواهد المعمارية والبيئة الطبيعية، والعروض التفاعلية والأنشطة الحية صمن أسس تعنى بمفاهيم المحافظة والترميم.

أهم معالم الدرعية التاريخية

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، فقد كان مقرا لسكن الإمام محمد بن سعود وأسرته، رحمه الله، ومقرا للحكم في الدولة السعودية الأولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة كبيرة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخري، والأوقاف، والآبار، والأسوار، والمرافق الخدمية.

وفي إحدى المواقع التاريخية التي جرى ترميمها وتأهيلها داخل الحي، عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، في “قاعة الخيل” بجوار قصر الإمام عبدالله بن سعود في حي الطريف، حيث تابع الاجتماع سير العمل في “الخطة التنفيذية لتطوير الدرعية التاريخية” التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبالتنسيق مع محافظة الدرعية وبلديتها، وتتضمن ثلاث مجموعات من المشاريع التطويرية، هي: مشروع تطوير حي الطريف، ومشروع تطوير حي البجيري، ومشاريع الطرق ومواقف السيارات وشيكات المرافق العامة.

17 عنصرا ضمن مشروع الطريف

ويشتمل مشروع تطوير حي الطريف، على ١٧ عنصرا، يجري تطويرها بمشيئة الله، وفق منهجية تجمع بين موجهات المواثيق العالمية للحفاظ على التراث العمراني، وبين مقومات الحي الطبيعية والتاريخية. بحسب مجلة “تطوير”.

وتتوزع عناصر مشروع تطوير حي الطريف، بين أعمال توثيق الوضع العمراني والإنشائي للمباني القائمة، وإجراء البحوث والدراسات التاريخية حول عناصر الحي ومرافقه، وتنفيذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتية، والترميم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لاستيعاب الوظائف الثقافية والتراثية التي حددت لها ضمن سياق العرض المتحفي لحي الطريف، أو إبقائها كمعالم معمارية.

ويجري ضمن المشروع إنشاء خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخية بالحي، تحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كل من؛ متحف الدرعية، متحف الحياة الاجتماعية، المتحف الخيل العربية، ومتحف التجارة والمال، إلى جانب الحربي، ومركر العمارة وطرق البناء الترائية، في الوقت الذي يتم فيه توظيف الأطلال الخارجية لقصر سلوي لعروض الصوت والضوء والوسائط المتعددة، حيث ستستخدم جدران القصر كشاشات لعرض دراما قصصية تحكي قصة الدولة السعودية الأولى.

تطوير جامع الإمام محمد بن سعود

كما يجري تطوير جامع الإمام محمد بن سعود في الحي، وإعادة استخدامه كمصلى ضمن أبعاده الأصلية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو ٢٠٢٠٠ متر مريع.

ويشتمل الحي على أسوق الطريف الذي يتكون من ٢٨ محلا مخصصة للمنتجات الحرفية والمطاعم التقليدية، إضافة إلى مركز لاستقبال الزوار اقيم عند مدخل الحي، ومركز لإدارة الحي يقام في قصر فهد بن سعود، تديره الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني، وتخصيص قصر إبراهيم بن سعود كمركز لتوثيق تاريخ الدرعية يدار من قبل دارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى تهيئة الممرات والفراغات العامة داخل الحي، ورصفها وإضاءتها بأساليب متعددة

لتبرز القيمة الترائية للحي.

تركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية

كما سيتم تركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية، وتجهير الممراث والفراغات العامة بمتطلبات العرض المتحفي والخدمات اللازمة للزوار كالاستراحات المرتبطة بمسار حركة وسائل النقل الداخلية بالحي، ودورات المياه ومصادر مياه الشرب، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الحي العمرانية والتراثية، وما يناسبه من تجهيز ات تتوافق متطليات الحفاظ على المواقع التراثية والثقافية.

وقد جرى ربط حي الطريف بحي البجيري عبر “جسر الشيخ محمد بن عبدالوهاب” الذي أقيم على ضفاف وادي حنيفة بطول ٧٥ مترا، وتميز بتصميم منحني ينقل الزوار مباشرة من ساحات مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حي البجيري، إلى مركز استقبال الزوار في منطقة “قوع الشريعة” يحي الطريف، المجاورة لقصر سلوى، وقد خصص الجسر لحركة المشاة فقط، إضافة إلى سيارات الطوارئ وكبار الزوار.