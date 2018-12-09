شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقترب من المبانى الحكومية فى باقم ويستعيد سلاسل جبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى اقتراب قواته المقاتلة فى مديرية باقم من المبانى الحكومية فى مركز المديرية الواقعة بشمالى محافظة صعده اليمنية، معقل مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة اليمنى العميد ياسر الحارثى - بحسب ما نقله موقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية - "إن التقدم جاء عقب هجوم مضاد شنه الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثى فى مركز مديرية باقم، وأن قوات الجيش اليمنى شنت الهجوم المضاد عقب محاولة لمجاميع من المليشيا الحوثية مهاجمة مواقع فى محيط مركز باقم".

وأشار القائد العسكرى اليمنى إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن شنّت غارات ساندت تقدم قوات الجيش اليمنى ودمرت تحصينات للمليشيا الحوثية وتعزيزاتها، وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، فيما شرعت الفرق الهندسية فى تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها المليشيا.

وفى جبهة رازح بغربى صعده، استعادت وحدات من لواء الواجب الأول التابع للجيش اليمني، سلاسل جبلية، عقب معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، بحسب مصدر عسكرى يمني.