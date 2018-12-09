شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يتصدى لهجوم شنه "داعش" فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الحشد الشعبى العراقى ، السبت ، فى التصدى لهجوم شنته عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبى ، أوردته قناة (العراقية )الإخبارية، "إن قوة من الفوج الرابع التابع للواء 88 بالحشد الشعبى تمكنت من صد هجوم لعناصر "داعش" على إحدى النقاط المرابطة فى ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء ، مضيفا "أن القوة خاضت معارك شرسة ضد إرهابيى داعش ". وتنشط عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى المناطق الصحراوية من محافظة صلاح الدين فيما يشن هجماته مستهدفا قوات الجيش العراقى والحشد الشعبي.

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