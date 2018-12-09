شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مجلس الامة (الغرفة الأولى فى البرلمان) الجزائرى، اليوم الاحد بمدينة كراكوف البولندية (بولندا) فى الاجتماع البرلمانى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والذى ينظمه الاتحاد البرلمانى الدولى بالتعاون مع البرلمان البولندي.

وقال بيان لمجلس الأمة الجزائرى، السبت إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن دراسة عدة مواضيع منها تطوير وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية كأداة لتشجيع العمل المناخى على المستوى الوطنى وخلق إطار ملائم للاستثمارات فى الطاقات المتجددة وكذا الأدوات الاقتصادية فى القوانين والسياسات البيئية الوطنية.

ويمثل مجلس الامة الجزائرى فى الاجتماع كل من النائبين بن على بن زاغو ووحيد فاضل.