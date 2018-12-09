شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: نقبل بتنسيق أممى فى إدارة ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد اليمانى وزير الخارجية اليمني، السبت، إن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن وأن بلاده تقبل التنسيق إداريا مع الأمم المتحدة .

وأشار اليمانى فى تصريحات خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية، إلى قبول وفد الشرعية بمشاورات السويد الإطار التفاوضى وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خارطة الطريق .

من جانبها أفادت مصادر مشاركة فى مشاورات السلام اليمنية بالعاصمة السويدية استوكهولم، بأنه تم تشكيل ثلاث فرق مشتركة من وفدى الحكومة و الحوثيين للبحث فى وضع برنامج تنفيذى لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقا للاتفاق الموقع بينهما.