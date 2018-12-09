مولر: روسيا سعت للتعاون مع حملة ترامب منذ نهاية 2015

كشف المحقّق الخاص روبرت مولر، السبت، في مذكرة قدّمها للمحكمة، أنّ مسؤولا روسيا عرض على حملة الرئيس دونالد ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أي قبل وقت طويل من الاتصالات المعلنة بين الجانبين.

وقال المحقّق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إن المسؤول الروسي الرفيع المستوى، الذي لم يكشف عن هويته، قدّم العرض إلى محامي ترامب الخاص مايكل كوهين واقترح عقد اجتماع بين المرشح ترامب في ذلك الوقت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف في مذكرته "أبلغ الشخص كوهين أنّ اجتماعا كهذا قد يكون له تأثير غير اعتيادي ليس فقط في السياسة، لكن أيضا في الجانب التجاري على حد سواء".

وتابع هذا الشخص في حديثه إلى كوهين وفق المذكرة أنه ليس هناك "من ضمانة في أي مشروع أكبر من مباركة (الرئيس الروسي)".

ولم يتابع كوهين هذا العرض بحسب الوقائع التي تم إيرادها، لأنه كان يعمل حينها مع شخص يتمتع بعلاقات جيدة من أجل الدفع قُدُما بـ"مشروع موسكو" لبناء "برج ترامب" المكون من 100 طابق على قطعة أرض رئيسية في العاصمة الروسية.

ويأتي هذا الكشف الصاعق بعد أسبوع على قول مولر إن كوهين قدّم معلومات مفصّلة للتحقيق الروسي عن استمرار الاتصالات مع مساعد كبير لبوتين حول الصفقة العقارية خلال النصف الأول من عام 2016، وحتى بعد تأمين ترامب لترشيح الحزب الجمهوري له.



وقال مدعون عامّون إن كوهين تحدث إلى ترامب وأفراد من عائلته عدة مرات خلال تلك الفترة حول المشروع، بالرغم من ادعاءات ترامب المتكررة بأنه لم يقم بأعمال تجارية مع روسيا بعد 2015.

وتؤكد المذكرة أن عرض نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 عن "تعاون سياسي" بين روسيا وحملة ترامب، وعن التخطيط لاجتماع بين بوتين وترامب، جاء قبل أشهر من الاتصالات التي كشف عنها تحقيق مولر حتى الآن.

وتم تقديم شواهد بشكل مخفف في المذكرة حول تعاون كوهين مع مولر قبل الحكم المتوقع صدوره بحق كوهين في الأيام المقبلة في التهم الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي والكذب على السلطات.