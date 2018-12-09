القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأسهم الأمريكية تتراجع وسط موجة مبيعات
هَوَت الأسهم الأمريكية، وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا.
حسب رويترز، سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس/آذار، مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 558.72 نقطة، أو 2.24%، إلى 24388.95 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33%، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.
وهوى المؤشر ناسداك المُجمّع 219.01 نقطة، أو 3.05%، ليغلق عند 6969.25 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 4.9% وستاندرد آند بورز 4.6% وداو جونز 4.5%.
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