شكرا لقرائتكم مولر: روسيا عرضت «مؤازرة سياسية» للرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 23:22

أعلن روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في «تدخل» موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، أن الرئيس دونالد ترامب وجّه محاميه الشخصي لرشوة امرأتين، خلال الحملة الانتخابية، مشيراً الى أن فريقه تلقى عام 2015 عرضاً من روسيا لـ«مؤازرته سياسياً».



في الوقت ذاته، أدلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي بشهادة دامت 6 ساعات أمام لجنة القضاء في مجلس النواب، في جلسة ركّزت على ملف البريد الالكتروني للمرشحة الديموقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون. وشرح سبب رفضه مناقشة نقاط، قائلاً: «لا يريدني أف بي آي، لأسباب مفهومة، أن أتحدث عن تفاصيل تحقيق بدأ عندما كنت مدير المكتب، ولا يزال مستمراً».

واعتبر خبراء قانونيون أن السجلات التي قدّمها مولر تكثف ضغوطاً على ترامب، إذ تساهم في تأكيد اعتقاد الادعاء بمشاركته في مخالفات تمويلية خلال حملته الانتخابية. وقال ممثل الادعاء الاتحادي السابق مايكل زلدين: «يبدو أن الادعاء يقول إن الرئيس كان يعرف أكثر مما ادعى أنه يعرفه».

لكن ترامب كتب في «تويتر»: «الرئيس بريء تماماً، شكراً»! ودان «تضارب المصالح» لمولر، متعهداً تقديم «تقرير مضاد». في الوقت ذاته، رأت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن الوثائق الجديدة لا تتضمّن «شيئاً مهماً غير معروف» في ملف مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس.

ووردت هذه المعلومات في وثائق قدّمها مولر والقضاء في نيويورك، تمهيداً لإصدار حكم على كوهين الأربعاء المقبل، علماً انه اعترف بأنه كذب على الكونغرس في شأن اتصالاته مع روسيا خلال الحملة، وخالف قواعد تمويل الانتخابات. وأشار المدعون في نيويورك إلى مسؤولية شخصية ممكنة لترامب، في إطار دفع مبالغ لامرأتين، من أجل شراء صمتهما وتجنّب فضيحة جنسية، إذ تظهر الوثائق أن كوهين دفع الأموال «بالتنسيق مع» ترامب و«بتوجيه منه».

وأقرّ كوهين الأسبوع الماضي بأنه كذب على محققين من الكونغرس، في محاولة للتقليل من سعيه الى مساعدة من الكرملين لتشييد «برج ترامب» في موسكو. وقال مولر إن كوهين لم يعترف بالحقيقة إلا في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما أقرّ بذنبه في اتهامات أخرى في نيويورك. وأضاف أن التصريحات الكاذبة لكوهين أمام الكونغرس «حجبت حقيقة» أن مشروع ناطحة السحاب كان يمكن أن يجني «مئات ملايين الدولارات من مصادر روسية» لمؤسسة ترامب.

وتابع أن المناقشات في شأن المشروع المحتمل في موسكو مرتبطة بالتحقيق، إذ جرت «في وقت بذلت فيه الحكومة الروسية جهوداً متواصلة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية». وأشارت السجّلات القضائية إلى أن كوهين قدّم لمولر معلومات في شأن محاولات روس للاتصال بحملة ترامب. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تحدّث المحامي مع مواطن روسي، قال إنه يستطيع أن يقدّم للحملة «مؤازرة سياسية» من موسكو، واقترح مرات عقد اجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن «ضمانة في أي مشروع أكبر من مباركة (الرئيس الروسي)»، علماً أن كوهين لم يتابع العرض.

وذكر مولر أن كوهين قدّم «معلومات مفيدة متعلقة باتصالاته مع أفراد مرتبطين بالبيت الأبيض»، عامَي 2017 و2018. كما أبلغ التحقيق بـ«مسائل سرية متعلقة بروسيا، تُعدّ جوهرية بالنسبة الى التحقيق». وطلب المدعي الفيديرالي في نيويورك روبرت خزامي السجن لكوهين، لفترة تتراوح بين 51 و63 شهراً، بعدما اتهمه باحتيال ضريبي ومصرفي ومخالفة قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وتحدث مولر عن «أكاذيب» قالها بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، خلال مقابلات مع مدعين و»أف بي آي»، علماً ان فريق مولر ألغى الشهر الماضي اتفاقاً مع مانافورت للإقرار بذنبه.