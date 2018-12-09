شكرا لقرائتكم العقيلي: تحديات أمنية واستراتيجية تواجه دول المجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 00:33
أكد المحلل السياسي سليمان العقيلي أن القمة الخليجية تأتي في ظل تحديات أمنية واستراتيجية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المجلس منذ تأسيسه ورغم الظروف التي واجهها ظل متماسكاً.
وأضاف: «قمة الرياض تريد أن تبلور موقفاً أمنياً وسياسياً مشتركاً تجاه التحديات المحدقة بها، وعلى الصعيد السياسي سيكون الترقب لموقف سياسي يسعى إلى تجنيب المنطقة بشكل عام أي حرب، لأن إيران والدول الخليجية ستكون ساحة لها». وتابع: «من أهم أسباب منع الحرب أو المواجهة العسكرية التوازن الاستراتيجي والتوازن الدفاعي، فلذلك ينبغي أن ننتظر من القمة الخليجية تقوية التحالف الدفاعي والقوات العسكرية المشتركة، خصوصاً أنها قد تكاملت الآن في جميع قطاعاتها الجوية والبحرية والبرية بعد إيجاد قيادة مشتركة».
وتابع: «وسيكون هناك سعي لبلورة مثل هذه الاستراتيجية الدفاعيه والسياسية التي تحقق التوازن وتتسبب في منع تهديدات الحرب، ولا بد من تحصين الموقف السياسي لجهة تحييد الأخطار وعدم السماح لأي خطوة تدفع بها إلى الهاوية». واختتم: «المجلس أمام تحدٍّ اقتصادي لكي يكمل السوق الخليجية المشتركة، وهو يتجه الآن إلى العملة الموحدة، والتي من مقتضياتها اكتمال الاتحاد الجمركي، وكذلك القواعد والإجراءات اللازمة لإطلاق العملة الموحدة، والفرصة مواتية الآن لإطلاق هذه العملة، والتي قد يكون المجلس أكمل جزءاً كبيراً إجراءاتها».
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