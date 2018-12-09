شكرا لقرائتكم إحباط هجوم داعشي على سامراء .. واعتقال إعلامي في التنظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – حسين داود | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 00:02

أعلنت قوات الأمن العراقية صد هجوم لتنظيم «داعش» على مدينة سامراء جنوبي صلاح الدين، فيما توصل قوات الامن عمليات عسكرية في ضواحي المدينة المحاذية لمحافظة ديالى بحثاً عن خلايا للتنظيم.



وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان امس أن «قوة من الفوج الرابع التابع للواء 88 تمكنت من صد هجوم لعناصر داعش على احدى النقاط المرابطة في ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء». واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاطاحة بـ»ابواق داعش الاعلامية» خلال عملية امنية في الموصل، وأوضحت في بيان أن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، واثر معلومات استخبارية دقيقة، أطاحت باحد الاعلاميين والمروجين للدواعش قبل التحرير في منطقة حمام العليل بالموصل والذي كان بوقاً من أبواق التنظيم الاعلامية ومن المروجين للدعوة بالانضمام الى العصابات الارهابية عبر وسائل عديدة، منها المنشورات والمحاضرات والكتابات».

واضافت أن «هذا الشخص يسانده نجله الذي كان يتلقى دروساً شرعية للدواعش ومتأثراً بفكرهم ومنهجهم، مشيرة الى انهما «من المطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب». واعلن مركز الاعلام الامني اعتقال 4 متهمين بينهم ارهابي وتفجير عبوتين ناسفتين في محافظة الانبار. واوضح في بيان أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار القت القبض على 3 متهمين بمواد جنائية مختلفة فيما ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية».

وفي الموصل ألقت قوة أمنية القبض على ارهابي في الجانب الأيسر من المدينة، وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان مفارزها «ألقت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته».

وافاد مصدر أمني في ديالى بانطلاق عملية تعقب لخلايا «داعش» على ضفاف نهر ديالى شرق المحافظة. واوضح ان «مفارز قتالية من الحشد العشائري انطلقت في عملية تعقب لخلايا داعش على ضفاف نهر ديالى». واضاف ان «العملية تأتي في إطار منع اي وجود لخلايا داعش في الادغال والبساتين القريبة من ضفاف نهر ديالى».