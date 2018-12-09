شكرا لقرائتكم ترامب: تيلرسون شديد الغباء وبالغ الكسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:01

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه «شديد الغباء.. بالغ الكسل»، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.



وقال ترامب عبر حسابه في «تويتر»: «يؤدي مايك بومبيو عمله على خير وجه. أنا فخور به جداً. أما سلفه ريكس تيلرسون، فلم يكن يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة. كان شديد الغباء، ولم يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان بالغ الكسل. الآن الظروف مختلفة تماماً، روح رائعة في الوزارة».

وكان ترامب أعلن إقالة تيلرسون في آذار (مارس) الماضي عبر تغريدة في «تويتر» بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران. وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه «أحمق».

ووصف تيلرسون في مقابلة أجراها مقدم البرامج السياسية بوب شيفر ببرنامج على شبكة (سي.بي.إس نيوز) الرئيس الأميركي بأنه «غير منضبط بشدة، لا يهوى القراءة ولا يطلع على تقارير الإحاطة... ولا يحب الخوض في تفاصيل أمور كثيرة».

وسئل تيلرسون عن سبب توتر علاقته بترامب، فقال إن ذلك ربما يرجع إلى أنه كان يخبره بأن هناك أشياء معينة لا يمكنه فعلها لأنها غير قانونية أو من شأنها انتهاك معاهدات أميركية.

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية في الفترة من الأول من شباط (فبراير) 2017 حتى 31 مارس 2018.